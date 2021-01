Homicida de freira condenado em outro processo  

O homem preso por ter violado e assassinado uma freira em 2019 foi esta terça-feira condenado a mais sete anos de prisão, num caso de sequestro.

Neste outro processo, o arguido estava acusado de sequestrar uma mulher, em Santa Maria da Feira, para alegadamente ter relações sexuais com ela.

Relação confirma 25 anos de prisão para homicida de freira em São João da Madeira

O Tribunal da Relação do Porto (TRP) confirmou a pena de 25 anos de prisão aplicada ao homem acusado de violar e matar a freira "Tona", em setembro de 2019, em São João da Madeira, no distrito de Aveiro.

O acórdão do TRP, datado de 13 de janeiro, negou provimento ao recurso interposto pela defesa do arguido.

No recurso, a defesa argumentava que o arguido devia ser absolvido do crime de profanação de cadáver e pedia a desqualificação do crime de homicídio qualificado para homicídio simples, o que implicava uma menor moldura penal.