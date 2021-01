O Norte e Centro do país são as regiões mais afetadas pela passagem de uma frente fria associada à depressão Gaetan. Nos próximos dias o vento pode atingir os 100 km/h e é esperada chuva forte.

Quanto às temperaturas, tanto as máximas como mínimas subiram, mas deverão descer a partir da próxima sexta-feira, e há por isso a possibilidade de queda de neve nas terras altas.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera é que o tempo se mantenha assim até ao início da próxima semana.