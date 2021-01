PSP detém homens em fuga após fugirem a operação Stop no Porto

Dois homens foram detidos este sábado após terem fugido de uma operação Stop que decorre no Porto e junta a PSP e a Polícia Municipal e do carro onde seguiam se ter despistado na ponte do Freixo.

Eram cerca das 15:20 quando um carro de marca Fiat foi mandado parar pelas autoridades, mas os ocupantes decidiram furar a operação Stop vindo a despistar-se. Os ocupantes do veículo tentaram fugir a pé, mas foram detidos pela PSP do Porto.

Em declarações aos jornalistas, a comandante do Comando Metropolitano do Porto da PSP, Paula Peneda, disse que o condutor não tinha habilitação legal. A mesma fonte apontou que a detenção também se deve a falta de seguro do veículo válido.

Os dois jovens vão ser presentes a tribunal na segunda-feira. A subcomissária da PSP Cátia Moura disse à SIC diz que colocaram em perigo a vida das forças policiais presentes no local.

A operação de fiscalização prossegue esta tarde na rotunda de Bonjoia, no sentido Arrábida/Freixo, por baixo da Via de Cintura Interna.