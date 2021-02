Na fronteira de Quintanilha, em Bragança, o trânsito existente é sobretudo de pesados de mercadorias e de trabalhadores transfronteiriços.

As autoridades portuguesas controlam quem entra e as espanholas fiscalizam quem sai. No primeiro dia da operação, a GNR recusou algumas passagens.

Quintanilha é o único ponto de passagem permanente autorizada no distrito de Bragança