Bazuca europeia é "pólvora seca", diz Jerónimo de Sousa

O secretário-geral do PCP afirmou este sábado que a denominada "bazuca europeia" de fundos para recuperação económica é "de pólvora seca" e chamou os comunistas a "reduplicar o trabalho para cumprir o seu insubstituível papel" junto de "trabalhadores e povo".

Jerónimo de Sousa intervinha, de forma virtual, numa longa resenha histórica sobre os movimentos sindicais e o posicionamento do mais antigo e centenário partido político português, numa iniciativa intitulada "Os comunistas e o movimento sindical -- uma intervenção decisiva para a organização, unidade e luta dos trabalhadores".

Segundo o líder comunista, "será com o desenvolvimento da luta que se garantirá a defesa dos direitos e salários e se assegurarão novos avanços e conquistas das condições de vida e de trabalho".

"Vivemos um tempo em que os comunistas são chamados a reduplicar o trabalho para cumprir o seu insubstituível papel ao lado dos trabalhadores e do povo, combatendo a exploração e as injustiças. Estar onde estão os trabalhadores e as massas populares e trabalhar com elas, e com elas aprender e agir, continua a ser, e hoje com mais determinação, a palavra de ordem que mais se impõe concretizar", continuou.