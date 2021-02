É ainda grande a dúvida sobre como o processo das aulas online vai decorrer. Faltam computadores e em muitas localidades há falhas na rede de internet.

Vejamos o seguinte exemplo. Em Ribeira de Pena, no concelho de Vila Real, duas irmãs são obrigadas a sair de casa para assistirem às aulas.

A experiência do primeiro confinamento, no ano passado, ajudou a melhorar algumas falhas no ensino à distância. Mas ainda há zonas do país onde a internet chega com dificuldade.

As aulas online são retomadas esta segunda-feira.