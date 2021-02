Líder do CDS não teme eventual congresso

Questionado se teme que os críticos possam convocar um congresso antecipado, apesar do resultado de hoje, Rodrigues dos Santos afirmou que não receia "as regras do partido" e indicou estar "tranquilo para aceitar e para travar as disputas internas que forem necessárias".

Durante a tarde deste sábado, quando se dirigiu aos conselheiros nacionais para apresentar a moção de confiança, o presidente do CDS disse que não se oporá à realização de um congresso extraordinário depois das eleições autárquicas.

No final do Conselho Nacional, e questionado se o resultado das autárquicas poderá precipitar esse congresso, o líder democrata-cristão salientou que "as lideranças são avaliadas por resultado eleitorais" e que depois das eleições saberá "fazer o exame" e não se coibirá de "fazer essa análise".

Quanto aos cinco deputados do grupo parlamentar, que se pronunciaram todos a favor de um congresso antecipado, o presidente democrata-cristão disse que irá fazer a sua "avaliação" e tomará "as devidas diligências para futuro", tentando "articular posições e trabalhar" com os eleitos na oposição ao Governo.