Autárquicas. “É um absurdo estarmos no século XXI e não haver voto por correspondência”

O presidente do PSD, Rui Rio, propôs esta sexta-feira, em conferência de imprensa, no Porto, o adiamento das eleições autárquicas por 60 dias. Cristina Figueiredo, editora de política da SIC, considera que faz mais sentido pensar em facilitar-se o voto do que pensar em adiar.

A jornalista considera que faz sentido lançar a discussão e perceber se em setembro ou outubro estarão reunidas as condições para avançar para mais um ato eleitoral, mas lembra que as eleições Presidenciais ocorreram num pico de pandemia e “conseguiu fazer-se".

Sugere, assim, que fará mais sentido pensar em facilitar-se o voto – implementando o voto por correspondência e o voto eletrónico - até como forma de diminuir os números da abstenção.

“É um absurdo estarmos no século XXI e não haver voto por correspondência nem se pensar no voto eletrónico”, defende.

Conclui afirmando que existem mecanismos para implementar estas formas de voto, mas que falta a vontade política.