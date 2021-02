Rui Moreira diz que Rio está "mal informado" e que "devia ter outra forma de estar na política"

Em entrevista à rádio Observador, Rui Rio, que completou esta quinta-feira três anos como presidente do PSD, acusou o atual presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, de não ser "uma pessoa confiável e ter "interesses imobiliários" na cidade incompatíveis com a função.

Rui Moreira já reagiu às acusações de Rui Rio. O autarca do Porto, no espaço de comentário na TVI, disse que o líder do PSD está mal informado sobre o caso Selminho. Acrescentando ainda que que "para quem evoca tantas vezes o nome de Francisco Sá Carneiro, Rui Rio devia ter outra forma de estar na política".

Sobre as alterações à lei autárquica, o presidente da Câmara do Porto diz que só fica satisfeito quando o resultado final for anunciado.

O presidente do PSD recusou apontar um "número mágico" de câmaras que o partido terá de ganhar para considerar que teve um bom resultado, salientando que tal dependerá também da importância das câmaras que ganhar ou perder nas próximas Autárquicas.

Sobre nomes concretos, o presidente do PSD não se comprometeu com nenhum, só a partir de 1 de março vão começar a ser anunciados. Para o Porto, Rio foi questionado sobre a possibilidade de o candidato do PSD ser Vladimiro Feliz, seu antigo vice-presidente nessa autarquia, hipótese que não afastou, mas dizendo "ser suspeito" na sua avaliação por só poder "dizer bem" do seu nome. Pelo contrário, Rui Rio foi muito crítico em relação a Rui Moreira, afastando completamente a possibilidade de o PSD poder vir a apoiar a sua candidatura.