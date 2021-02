Estudantes do ensino superior pagam a explicadores para que lhes façam os exames online

Há estudantes do ensino superior a pagar a explicadores para que lhes façam os exames online.

O problema é conhecido dos professores e das instituições e já levou ao endurecimento das regras das avaliações. Segundo o Público deste domingo, as propostas aumentaram com o regresso ao ensino à distância e já há docentes a pedirem duas câmaras ligadas durante exames, com receio de fraude.

A desconfiança dos professores poderá ainda resultar em maiores taxas de reprovação e notas mais baixas nos exames.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior garante estar a acompanhar as condições dos exames, mas acrescenta que sempre que sejam detetados procedimentos irregulares, professores e universidades têm meios para actuar.