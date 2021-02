Afinal, João Loureiro viajou no avião carregado com mais de 500 kg de droga 

João Loureiro viajou no avião carregado com mais de 500 quilos de cocaína entre São Paulo e Salvador da Baía, no Brasil. O ex-Presidente do Boavista e o espanhol Mansur Herédia foram os únicos passageiros.

O voo deveria seguir depois para Cabo Verde daí para Tires, em Cascais, mas já com mais passageiros a bordo, mas um alegado problema detetado pela tripulação levou o comandante a chamar a manutenção que, no dia 9, encontrou a droga escondida da fuselagem.

Extamente à mesma hora, João Loureiro voava para S. Paulo para daí voltar para o Lisboa. A informação foi confirmada à RTP pelos dois empresários do futebol que viajaram com ele, o que contraria o que João Loureiro disse à SIC.

À SIC João Loureiro confirma que, afinal, viajou naquele avião e que acabou por mudar de ideias depois de a data da partida ter sido adiada três vezes.