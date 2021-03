Médico responsável pela autópsia de Ihor Homeniuk ouvido hoje em tribunal

A sétima sessão do julgamento dos inspetores do SEF acusados da morte de Ihor Homeniuk decorre esta quarta-feira no Campus de Justiça em Lisboa. Hoje é ouvido o médico responsável pela autópsia ao cidadão russo.

Antes de entrar, Carlos Durão falou aos jornalistas. Diz que o relatório foi bem feito e garante estar tranquilo com o trabalho que fez. Sublinha ainda que, se voltasse atrás, faria tudo de novo.

A repórter da SIC no local, Carolina Reis, questionou o médico sobre as críticas que tem recebido e acusações em relação à sua formação académica. Carlos Durão respondeu apenas: "Faz parte do jogo. Quando não se consegue descaracterizar a perícia, tenta-se descaracterizar o perito".