Ihor Homeniuk. Vigilantes apresentam em tribunal versões diferentes das contadas à PJ

Há mais um segurança do centro do SEF onde morreu Ihor Homeniuk a dizer, em tribunal, que viu as agressões ao cidadão ucraniano. Mas tal como aconteceu com os testemunhos anteriores, apresentou uma versão aos juízes diferente da que contou à PJ.

Rui Rebelo, um dos vigilantes da empresa que é responsável pla segurança do centro do SEF, revelou esta sexta-feira que viu o inspetor Duarte Laja com a bota no peito do cidadão ucraniano. O segurança contou que espreitou para a sala onde os três arguidos estavam com Ihor, e ouviu-os a mandarem calar o ucraniano.

Acrescentou que mal o viram, os arguidos fecharam a porta.

Este testemunho seguiu-se aos de outros dois seguranças, que na quarta-feira disseram também ter sido testemunhas das agressões por parte dos inspetores. Porém, tal como os colegas, também o testemunho de Rui Rebelo é diferente do que contou à Judiciária durante a investigação.

A defesa voltou a pedir que esta contradição seja investigada num processo à parte por falsas declarações.

A sexta sessão de julgamento ficou ainda marcada pelas declarações da vigilante Sónia Antunes, que garantiu que o arguido Luís Silva não quis que ficasse registasse a entrada dos três inspetores.

Na próxima sessão será ouvido o médico legista responsável pela autópsia.