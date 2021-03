Morte de Ihor Homeniuk. Advogada de inspetor do SEF põe em causa médico que fez a autópsia

A advogada de defesa de Luís Silva, inspetor do SEF arguido no processo da morte do ucraniano Ihor Homeniuk, põe em causa o médico que fez a autópsia, afirmando ser “evidente que as autópsias têm que ser feitas por médicos especialistas em medicina legal”.

Já o advogado da família de Ihor Homenyuk diz que o testemunho do perito ouvido esta quarta-feira foi claro e objetivo.

Perito garante que Ihor Homeniuk morreu de asfixia lenta devido a fraturas de costelas

O perito que realizou a autópsia a Ihor Homeniuk declarou esta quarta-feira em julgamento que o relatório final da autópsia "conclui com segurança" que o ucraniano "morreu de asfixia lenta" provocada por várias fraturas nas costelas causadas por energia externa.

O médico Carlos Durão, que efetuou a autópsia de Ihor Homeniuk no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) prestou depoimento como perito durante o julgamento em que três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) estão acusados do homicídio qualificado, por morte à pancada, do passageiro ucraniano que se recusava a regressar ao seu país de origem após ser impedido de entrar em Portugal no aeroporto de Lisboa.