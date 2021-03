Tragédia de Entre-os-Rios. "A comunidade de Castelo de Paiva acabou também por ser vítima"

Lucinda Giesta é psicóloga do Gabinete de Apoio Psicológico aos familiares da vítimas da tragédia de Entre-os-Rios. No entanto defende que também estas famílias são vítimas: "A comunidade de Castelo de Paiva acabou também por ser vítima".

Atualmente há ainda familiares a necessitar de acompanhamento psiquiátrico e psicológico, diz Lucinda Giesta: "Quando me chegam ao gabinete é óbvio que não me trazem a tragédia como motivo".

"Cada pessoa vai lidar com o trauma consoante os seus recursos internos e externos. Consoante as suas competências e as variáveis na altura. Por isso cada um lida com isto à sua maneira."