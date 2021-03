Adiada deslocação do Presidente da República à Madeira e Açores

EM ATUALIZAÇÃO

A deslocação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, regiões autónomas da Madeira e dos Açores foram adiadas devido à previsão de condições meteorológicas adversas.

O chefe de Estado iria primeiro ao Funchal, para onde está previstos para hoje vento forte. Depois seguiria para Ponta Delgada, nos Açores.

Questionado pelos jornalistas sobre esta deslocação, o presidente do Governo Regional afirmou esperar debater com Marcelo Rebelo de Sousa o Plano de Recuperação e Resiliência para a Madeira, no valor de 770 milhões de euros, e temas como a revisão da Lei de Finanças Regionais e o melhoramento das acessibilidades externas à região, para além da questão do representante da República.