A tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa

Marcelo Rebelo de Sousa tomou esta terça-feira posse para um segundo mandato como Presidente da República, perante o parlamento, com assistência reduzida devido à pandemia de covid-19.

Entre os presentes na cerimónia, estiveram os antigos Presidentes Cavaco Silva e Ramalho Eanes, o primeiro-ministro António Costa e líderes partidários, como Rui Rio ou Jerónimo de Sousa.

No discurso no Parlamento, Marcelo Rebelo de Sousa desejou "que os próximos cinco anos possam ser mais razão de esperança do que de desilusão (...), um ano decorrido sobre tanto luto, tanto sacrifício, tanta solidão" e rejeitou o "mito do português puro", desejando "convergência no regime e alternativa de governação", além de "estabilidade sem pântano".