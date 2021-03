Catarina Martins elogia discurso de Marcelo para segundo mandato

O Bloco de Esquerda (BE) fez hoje um elogio, apesar das diferenças ideológicas com Marcelo Rebelo de Sousa, ao discurso de posse para o segundo mandato como Presidente, na defesa de uma democracia que vive bem com a diversidade.

Minutos depois do discurso e da posse, na Assembleia da República, a coordenadora do BE, Catarina Martins, afirmou que foi um discurso "importante, bem pensado para este dia", e "interessante", apesar das "diferenças de opinião que são conhecidas" entre Marcelo e os bloquistas.

Sem nunca criticar diretamente o chefe do Estado, que hoje inicia um segundo mandato de cinco anos, a líder bloquista disse que acompanha o discurso do Presidente em "três pontos fundamentais".

Em primeiro lugar, "a necessidade de Portugal ser uma democracia que vive bem e respeita a diversidade" da sua população.

Em segundo lugar, que são precisos "investimentos estruturais" porque eles são o que "podem reforçar o país" e, em terceiro lugar, que é necessária uma "absoluta responsabilidade política na resposta às maiores vítimas da crise, aqueles que mais sofrem com a pandemia sanitária e social".

E por fim, afirmou, Marcelo "fez bem ao colocar as condições da democracia na estabilidade" do país.