Discurso de Marcelo. PAN critica ausência de preocupação significativa com combate à corrupção

O PAN criticou o Presidente da República esta terça-feira por não ter apresentado "preocupação significativa" contra a corrupção no seu discurso de posse e disse esperar que o segundo mandato seja marcado por uma maior preocupação ambiental.

Esta análise ao discurso de posse do chefe de Estado, na Assembleia da República, foi feita pelo porta-voz do PAN, André Silva, em declarações aos jornalistas, depois de salientar "o número muito significativo" de portugueses que reelegeram Marcelo Rebelo de Sousa nas eleições presidenciais de janeiro.

"Neste discurso não constou uma preocupação significativa com as medidas necessárias de combate à corrupção e de promoção da transparência na aplicação de dinheiros europeus, nomeadamente os da chamada bazuca. Essa é uma prioridade fundamental para o PAN e para o país", referiu André Silva.

O porta-voz do PAN disse depois rever-se na preocupação do Presidente da República em relação aos jovens, mas neste ponto apontou que Marcelo Rebelo de Sousa promulgou no seu primeiro mandato, em 2019, "a extensão do período experimental dos contratos de trabalho de 90 para 180 dias - uma medida do PS e PSD".