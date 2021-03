Imagem Peregrina de Fátima vai estar na Arménia, Geórgia e Azerbaijão

Uma imagem da Virgem Peregrina de Fátima vai deslocar-se em setembro e outubro ao Cáucaso, a pedido do núncio apostólico na Arménia e Geórgia, o português José Bettencourt, numa viagem que inclui o Azerbaijão, foi anunciado esta quarta-feira.

Numa informação colocada no seu sítio na internet, o Santuário de Fátima informa que "a imagem n.º 2 da Virgem Peregrina de Fátima vai deslocar-se ao Cáucaso em setembro e outubro a pedido do núncio apostólico na Arménia e na Geórgia, que já manifestou 'a sua alegria' por esta viagem inédita".

Segundo o representante diplomático do papa, esta será a primeira vez que a imagem visita estes territórios.

"Os católicos do Cáucaso alegram-se pela notícia da visita da Imagem de Nossa Senhora de Fátima à região", refere o arcebispo, nascido nos Açores, em depoimento ao jornal Voz da Fátima, propriedade do Santuário de Fátima.

De acordo com o templo mariano, "a imagem, que vai passar pelas paróquias e comunidades católicas dos três países, tem uma intenção especifica 'de reconciliação e de paz', numa zona onde permanecem congelados vários conflitos, alguns reacesos no decurso do ano passado, que ameaçam a estabilidade e a segurança de toda a região".

De acordo com informação divulgada em janeiro pelo santuário, este ano estão previstas 15 viagens da imagem da Virgem Peregrina de Fátima, em Portugal, Espanha, Itália, Nicarágua, Argentina, Brasil, Burkina Faso e Chile.