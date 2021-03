Costa anuncia investimento de 7 mil milhões de euros na floresta até 2030

O governo entregou, este sábado, máquinas para a limpeza das florestas a 15 organizações de produtores. O primeiro-ministro anunciou que até 2030 serão investidos 7 mil milhões de euros na preservação da floresta.

A vigilância apertada e as coimas aplicadas pelas autoridades significam um aumento da preservação e limpeza das florestas.

Com um investimento até 2030 de 7 mil milhões de euros na floresta, o Governo espera criar 60 mil postos de trabalho no interior do país.

Também foram investidos quase 12 milhões de euros em 66 máquinas de limpeza e transporte. Parte dos equipamentos ficam entregues a organizações de produtores e os restantes podem ser requisitados para a realização de trabalhos.