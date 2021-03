Marcelo assinala Dia Internacional Contra a Discriminação Racial

O Presidente da República assinala hoje o Dia Internacional Contra a Discriminação Racional enaltecendo "o lugar de Portugal como país de acolhimento aberto" e apelando a que se torne "menos desigual, mais diverso e inclusivo".

Numa mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa começa por "exaltar o lugar de Portugal como país de acolhimento aberto, universal e ecuménico" para assinalar esta data.

"Num tempo desafiante, marcado pela covid-19 e pelo acentuar das desigualdades na sociedade portuguesa, importa, mais do que nunca, não abrirmos mão do diálogo e de uma convivência pacífica e amigável, unidos na convicção de que aquilo que nos une supera aquilo que nos separa", escreve.

Segundo o chefe de Estado, também "mais do que nunca", há que ambicionar "um Portugal menos desigual, mais diverso e inclusivo, onde todos possamos aspirar a um futuro mais próspero".

Marcelo Rebelo de Sousa faz um apelo à união "em torno deste desígnio".

"As feridas que nos separam são também as feridas que nos unem. Que possamos sará-las sem medo e com esperança. Que possamos, neste dia, invocar o que nos aproxima e recordar a nossa condição comum", acrescenta.