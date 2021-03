Migrantes detidos no Algarve vão ser presentes a tribunal

Três migrantes em situação irregular vão ser presentes a tribunal, na tarde desta terça-feira. Farão parte de um grupo de mais 13 ou 14 marroquinos que esta segunda-feira à noite terão desembarcado num praia em Vila Real de Santo António. É o sétimo desembarque na costa algarvia, registado em 15 meses.

O aparecimento do bote pneumático abandonado fez soar os alarmes. A embarcação foi avistada, esta segunda-feira, pela Polícia Marítima na praia de Santo António. Havia jerricans com combustível e restos de comida, mas ninguém à vista.

Horas depois foram encontrados três homens com ar desnorteado numa rua da cidade, quase em linha reta com a praia.

Os três homens ficaram detidos para apresentação ao tribunal. Dois deles não tinham documentos e o terceiro era de nacionalidade marroquina. Estava todos irregulares em Portugal.

Os migrantes informaram a PSP que terão chegado num grupo com mais 13 ou 14 pessoas. A PSP e a GNR reforçaram o patrulhamento nesta zona do Algarve, com particular atenção para a o lado da fronteira.