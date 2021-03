Violência em Cabo Delgado. Portugal envia 60 militares para Moçambique

Portugal vai enviar 60 militares para o país para apoiar as Forças Armadas na formação de tropas especiais. O Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que já chegou a Pemba uma equipa da embaixada portuguesa em Maputo para referenciar os portugueses na região.

Em Cabo Delgado a situação continua critica. À cidade de Pemba chegou na segunda-feira uma equipa da embaixada portuguesa em Maputo. O ministro dos Negócios Estrangeiros confirma também que há pessoas deslocadas forçadas que perderam bens e pelo menos um português que ficou ferido com gravidade.

A ultimar está o envio de 60 militares portugueses para Moçambique. Uma missão que está nesta altura nos últimos momentos de planeamento com o Ministério da Defesa.

Terror na região

A vila sede de distrito que acolhe os projetos de gás do norte de Moçambique foi atacada na quarta-feira por grupos insurgentes que há três anos e meio aterrorizam a região.

Dezenas de civis, incluindo sete pessoas que tentavam fugir do principal hotel de Palma, no norte de Moçambique, foram mortos pelo grupo armado que atacou a vila na quarta-feira, disse o Ministério da Defesa moçambicano.

Numa operação de resgate de expatriados de um hotel em Palma, na sexta-feira, um cidadão português ficou gravemente ferido e foi transferido para Joanesburgo, na vizinha África do Sul, disse à Lusa fonte do Governo no domingo.

A violência está a provocar uma crise humanitária com quase 700 mil deslocados e mais de duas mil mortes.