Autárquicas. PSD/Barcelos escolhe independente João Sousa e soma seis demissões

A Concelhia de Barcelos do PSD escolheu o empresário têxtil João Sousa para candidato à Câmara, após um processo difícil e polémico, que motivou seis demissões naquele órgão, disseram este sábado fontes partidárias à Lusa.

Com 64 anos, João Sousa é administrador da empresa têxtil Flor da Moda, que detém a marca Ana Sousa.

O seu nome foi escolhido na sexta-feira e vai ser votado este sábado na Distrital, tendo depois de ser ratificado pela estrutura do PSD Nacional.

O presidente da Distrital, Paulo Cunha, disse à Lusa que vai propor a aprovação do nome escolhido pela Concelhia.

"A escolha do candidato foi um processo difícil, porque o PSD é muito forte em Barcelos mas está afastado do poder há 12 anos e tem agora uma vontade muito vincada de reassumir a liderança dos destinos do concelho", referiu.