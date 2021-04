Buscas na Câmara de Vila Real de Sto António. Presidente detida por suspeitas de corrupção

As instalações da Câmara de Vila Real de Santo António estão hoje a ser alvo de buscas pela Polícia Judiciária (PJ). Por volta das 08:00, quando os funcionários chegaram, foi-lhes pedido que não mexessem em nada.

Por volta das 10:20 ainda se encontravam elementos da PSP à entrada da Câmara Municipal que continua a funcionar apesar das buscas.

Facebook Conceição Cabrita

A presidente do município, Conceição Cabrita, foi detida por suspeitas do crime de corrupção. Em causa está um negócio de imobiliário em Monte Gordo. Terá sido vendido um imóvel a uma empresa por valores abaixo do mercado.

Conceição Cabrita foi eleita pelo PSD em 2017 para presidir ao município de Vila Real de Santo António, depois de ter sido vereadora e vice-presidente do anterior presidente, Luís Gomes, mas já tinha anunciado que não se iria recandidatar ao cargo nas eleições deste outono.