Dezenas de enfermeiros de todo o país manifestaram-se esta manhã em frente ao Ministério da Saúde, em Lisboa. As exigências não são novidade, entre elas está a contratação de mais profissionais, a progressão nas carreiras e a atribuição de prémios e subsídios.

Os enfermeiros garantem que o Governo ainda não deu uma resposta às necessidades apresentadas e prometem que, se nada for feito, voltarão a manifestar-se no dia 12 do próximo mês.