Operação Triângulo. Deputado do PS António Gameiro suspeito de corrupção

António Gameiro, deputado do PS na Assembleia da República, é suspeito de corrupção no caso da venda de um terreno da câmara de Vila Real de Santo António a um empresário.

A Polícia Judiciária fez buscas à casa do deputado e pediu o levantamento da sua imunidade parlamentar, avança o Expresso.

Esta terça-feira, quatro pessoas foram detidas pela Polícia Judiciária por suspeitas de corrupção, recebimento indevido de vantagem e abuso de poder na intermediação do mesmo negócio. Entre os detidos está a presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita.

PS candidata António Gameiro à Câmara de Ourém

António Gameiro é o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Ourém nas eleições autárquicas deste ano.

Numa nota de imprensa, o PS informa que a escolha do atual presidente da Comissão Política Concelhia foi aprovada por unanimidade na última reunião daquela estrutura, que considera que a decisão é "elucidativa da união existente no PS e pelas reconhecidas qualidades políticas, técnicas e humanas de António Gameiro".

A escolha, refere a nota de imprensa, tem em conta a "sua inequívoca vontade e toda a sua vasta experiência política, o seu percurso político e conhecimento técnico, académico e político para gerir a Câmara Municipal de Ourém num formato mais competente, próxima e eficaz".

"O PS apresentar-se-á nas próximas eleições autárquicas com um projeto mobilizador, ambicioso e credível", adianta o comunicado, ao acrescentar que o objetivo é "aproximar o município aos eleitores, de modo a construir em conjunto e com todos aqueles que queiram contribuir para o desenvolvimento do concelho".

António Gameiro, 50 anos, é advogado, professor universitário e atualmente deputado na Assembleia da República eleito pelo círculo de Santarém do PS.