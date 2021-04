As autoridades brasileiras descartaram este sábado qualquer ligação do advogado português João Loureiro ao caso da apreensão de um avião com 500 quilos de droga, em fevereiro.

João Loureiro já manifestou o seu agrado com a notícia e diz que não ficou surpreendido.

No passado mês de fevereiro, o advogado seguia num avião que foi apreendido com droga ainda no Brasil e que tinha como destino Lisboa, tendo sido apreendidos 500 quilos de cocaína no interior da aeronave.