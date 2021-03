João Loureiro foi ouvido pela Polícia Judiciária em Lisboa

João Loureiro já foi ouvido pelas autoridades portuguesas sobre o caso da apreensão de mais de meia tonelada de cocaína no interior do avião da Omni no Brasil.

O ex-presidente do Boavista reiterou a inocência e diz-se "aliviado e muito satisfeito pela forma tão rápida e profissional como tudo aconteceu".

O processo está em segredo de justiça. A Polícia judiciária já ouviu entretanto o comandante da aeronave e os donos da Omni. Até agora ninguém foi constituido arguido, nem no Brasil nem em Portugal.