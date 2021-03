João Loureiro de regresso a Portugal: "Estou muito feliz, mas muito cansado"

O empresário e ex-presidente do Boavista João Loureiro chegou a Portugal esta sexta-feira à tarde, ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, vindo do Brasil.

Em declarações aos jornalistas, garantiu estar "muito feliz" por estar de regresso ao seu país e à sua cidade. No entanto, disse estar "muito cansado" porque "praticamente" não dormiu por estar "há mais de 24 horas em viagem". Afirmou ainda que as últimas semanas foram "muito difíceis".

O ex-dirigente desportivo remeteu mais explicações à comunicação social sobre o caso para mais tarde, "no momento certo".

João Loureiro viajou para Portugal, depois de ter sido ouvido pelas autoridades brasileiras no caso do jato privado que transportava mais de 500 quilos de cocaína.