Presidente da Associação 25 de Abril acusa Livre de aproveitamento político

O presidente da Associação 25 de Abril acusa o Livre de aproveitamento político ao ceder lugares à Iniciativa Liberal e ao Volt Portugal no desfile do 25 Abril. Os dois partidos foram impedidos de participar na cerimónia pela Comissão Promotora do Evento.

A Associação 25 de Abril diz que as restrições foram impostas por causa da pandemia de covid-19.

A Iniciativa Liberal acusou esta terça-feira a comissão promotora do desfile do 25 de Abril de tentar impedir o partido de participar nas comemorações, pretendendo os liberais organizar o seu próprio desfile no mesmo dia e local.

Em comunicado, a IL recorda que "participa nas comemorações do 25 de Abril na Avenida da Liberdade, em Lisboa, desde 2018, após se ter formalizado como partido", mas que este ano "vê a Comissão Promotora do evento a tentar impedir essa participação".