Associação 25 de Abril acusa promotora de se radicalizar e pondera abandonar comissão

A Associação 25 de Abril acusa a Comissão Promotora do Desfile do 25 de abril de se ter radicalizado e pondera abandonar a organização.

Em causa está a decisão de impedir a Iniciativa Liberal e outros partidos de participar nas cerimónias de domingo.

O desfile é promovido por uma Comissão, da qual fazem parte 44 organizações. Uma delas, a Associação 25 de Abril, presidida pelo coronel e Capitão de Abril Vasco Lourenço, que garante nunca ter sido contra a participação da Iniciativa Liberal e de outros partidos no desfile.

A decisão foi tomada pela Comissão Promotora do evento que justificou a proibição com as indicações dadas pelas autoridades de saúde.

O PS lamenta a insensibilidade da Comissão e o PCP fala em ações "fascizantes". O Livre ofereceu dois lugares à Iniciativa Liberal. O Bloco de Esquerda defendeu que ninguém deve ser excluído do evento.