Com o país prestes a assinalar 47 anos da Revolução de Abril, a esmagadora maioria dos portugueses, mais de 80%, encontra defeitos na democracia portuguesa.

De acordo com a sondagem do ICS e do ISCTE para a SIC e Expresso, apenas 10% consideram que Portugal é uma democracia plena.

No que diz respeito à forma como o Estado é gerido, mais de 70% discordam total ou parcialmente da ideia de que o Estado procura beneficiar todos os cidadãos, de forma igual. Só 24% acreditam numa gestão equitativa.