Até ao final do mês há chuva de meteoros, planetas visíveis a olho nu e uma Super Lua

A primeira Super Lua do ano acontece na próxima terça-feira, dia 27 de abril. Até lá, há uma chuva de meteoros das Líridas e planetas que podem ser vistos a olho nu, que deverá acontecer até ao final do mês.

Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), esta Super Lua acontece quando a Lua se encontra em fase de Lua Cheia e a uma distância do planeta Terra inferior a 110% do perigeu da sua órbita.

No dia 27, às 04:32, hora de Lisboa, o satélite natural vai estar na fase de Lua Cheia e vai atingir o perigeu às 16:22. Nesse momento vai estar a 357.377, 973 quilómetros da Terra. Às 21:06, a Lua vai parecer maior do que o habitual.

Observatório Astronómico de Lisboa

No dia 28 de abril, a Lua nasce às 22:25 e vai continuar a parecer maior do que o habitual.

É possível assistir à primeira Super Lua de 2021 na internet, através do telescópio virtual do Observatório Astronómico Bellatrix, em Itália, disponível no website. O direto vai ser transmitido no dia 26 de abril a partir das 18h15, hora de Lisboa.

A segunda Super Lua de 2021 está prevista para 26 de maio. No mesmo dia ocorre um Eclipse total da Super Lua, por volta das 12:00, mas a sua observação não vai ser possível por causa da luz do dia.

No ano passado aconteceram três Super Luas: em março, abril e maio.

"Chuva de estrelas" e planetas visíveis a olho nu

Até ao final do mês vai ser possível observar as Líridas, uma chuva de meteoros de menor intensidade. As observações deverão iniciar-se na segunda metade da noite.

O fenómeno está associado aos restos de poeiras deixados pela passagem do cometa Tatcher.



Ainda este mês, os planetas vão estar visíveis a olho nu. É o caso de Mercúrio, a partir de dia 24, ao anoitecer, ou de Vénus, que já é possível ser visto desde quarta-feira. Marte é visível durante a primeira parte da noite. Júpiter e Saturno ao amanhecer, ambos na constelação de Capricórnio.