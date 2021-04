Iniciativa Liberal: "O 25 de Abril é de todos. Ninguém precisa de ter um atestado de pureza ideológica"

Mais de 150 pessoas participam este domingo no desfile organizado pelo Iniciativa Liberal, o segundo que celebra o 25 de abril, na Avenida da Liberdade.



Os apoiantes do partido de vários pontos do país concentraram-se na Praça Duque de Saldanha antes de partirem em direção ao Marquês de Pombal.

Este segundo desfile surgiu depois da comissão promotora ter negado a participação do Iniciativa Liberal e do Volt, para garantir o cumprimento das recomendações de saúde pública.

A decisão foi revertida e a celebração aberta a todos os interessados, mas João Cotrim de Figueiredo decidiu optar por um desfile autónomo.