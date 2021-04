Seis detidos em megaoperação da PJ contra o cibercrime  

A Polícia Judiciária está a realizar esta quarta-feira dezenas de buscas, na área da Grande Lisboa, no âmbito do combate ao cibercrime.

Ao que a SIC apurou, há mais de 100 inspetores da PJ envolvidos nesta operação, que já fez seis detenções, quatro homens e duas mulheres, com idades entre os 25 e os 70 anos. Foram ainda constituídos mais 10 arguidos, para além dos detidos.

Na operação, foram apreendidos 200 mil euros em numerário, um prédio urbano, um carro, uma arma de fogo e vários elementos de prova.

Em causa está um grupo criminoso organizado, indiciado da prática dos crimes de burla informática, falsidade informática, acesso ilegítimo, branqueamento de capitais e associação criminosa.

"Os factos em investigação centram-se no modus operandi denominado de phishing bancário, na modalidade de smishing e vishing. Em concreto, os agentes do crime enviavam uma mensagem SMS com aparência de origem de uma Instituição Bancária contendo um texto padrão onde induzia a vítima a carregar num endereço eletrónico supostamente para evitar uma multa", explica a PJ, num comunicado.

"As vítimas ao acederem ao link entrava num website semelhante à página do Banco onde forneciam as suas credenciais de acesso ao serviço homebanking. Seguidamente as vítimas eram contactadas por chamada de voz, por indivíduo que dizia ser do serviço de segurança do Banco, com o propósito de enganar a vítima a validar a transferência bancária ilícita realizada."