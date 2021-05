Ferro assinala Dia da Europa com apelo aos cidadãos: "Está nas nossas mãos"

O presidente da Assembleia da República (PAR) apelou esta sexta-feira à participação dos cidadãos na futura Conferência sobre o Futuro da Europa, numa mensagem sobre o Dia da Europa (domingo), após 71 anos do processo de construção europeia.

"A Europa está nas nossas mãos. A Europa está nas suas mãos. Cuidemos do seu futuro", declarou Ferro Rodrigues no seu texto, no qual cita um dos 'pais fundadores" da União Europeia (UE), o então ministro dos Negócios Estrangeiros francês Robert Schuman: "... a Europa não se fará de uma só vez, nem de acordo com um plano único", mas sim com "realizações concretas que criarão, antes de mais, uma solidariedade de facto".