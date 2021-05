Há menos peregrinos a caminho de Fátima, mas preparação nas estradas é a mesma

No ano passado por causa da pandemia as celebrações de Maio em Fátima foram realizadas sem peregrinos. Este ano podem assistir 7.500. Na estrada encontram-se alguns, mas estão longe dos números que costumavam encher as bermas.

Na estrada a preparação é a mesma das grandes peregrinações, ainda que o número de pessoas seja muito menor.

A GNR tem em marcha a Operação Peregrinação Segura com os conselhos de sempre aliados aos cuidados que todos devem ter por causa da pandemia: uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento.