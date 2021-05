O líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, insistiu este domingo na demissão do ministro Eduardo Cabrita e estendeu o pedido ao secretário de Estado João Galamba, acusando-os de "indignidade institucional".

"Senhor primeiro-ministro, dê um duplo jackpot ao país e livre-se de Eduardo Cabrita e João Galamba, porque eu tenho a certeza de que não se revê nestas faltas de educação e na indignidade institucional que estes membros do Governo estão a revelar", afirmou, na sessão de encerramento do X Congresso Regional do CDS-PP/Açores, em Angra do Heroísmo.