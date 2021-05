Pequenos grupos de peregrinos este ano nas estradas a caminho de Fátima

Os peregrinos continuam a caminho de Fátima para as cerimónias do 13 de Maio. Mesmo se mais pequenos devido à pandemia de covid-19, alguns grupos estão este ano de volta à estrada.

A promessa do conforto da chegada ilumina o caminho dos peregrinos. Neste caso, cada passo é dado transportando a imagem da senhora da Fátima., no que já se tornou uma autêntica missão

Este ano é ainda maior o silêncio que ampara a passagem dos peregrinos pelas estradas que em tempo de pandemia ficaram mais vazias do que o habitual.

A pressa de chegar disfarça as marcas do cansaço acumulado ao longo dos dias passados na estrada, sempre com o apoio indispensável de quem caminha ao lado e partilha as dores de mais esta peregrinação marcada pelo regresso dos pequenos grupos aos tradicionais caminhos da fé.