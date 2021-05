O presidente do Supremo Tribunal de Justiça insiste no fim do modelo atual do Tribunal Central de Instrução Criminal. António Joaquim Piçarra diz que os megaprocessos são a grande impotência do sistema de justiça.

A poucos dias de deixar o cargo, António Joaquim Piçarra reinaugurou esta quinta-feira o edifício original do Supremo depois de obras que duraram três anos.