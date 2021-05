Ana Gomes critica a atuação da política externa portuguesa em relação a Israel.

A comentadora da SIC sugere que as ambições de António Costa na Europa estão a levar o primeiro-ministro a ceder à Alemanha.

No habitual espaço de comentário, aos domingos, Ana Gomes abordou ainda a reforma das Forças Armadas, o desnorte do Governo e da CM de Lisboa, a fatura do Novo Banco e a entrevista do Presidente da República à RTP.