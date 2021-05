Saudado por milhares de pessoas, Marcelo demorou 2 horas a percorrer 8 quilómetros na Guiné-Bissau

Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido em clima de euforia por milhares de pessoas na chegada à Guiné-Bissau.

O Presidente português foi saudado ao longo de oito quilómetros, durante duas horas.

Milhares de pessoas encheram as ruas para saudar Marcelo, em clima de festa. Acompanhado pela ministra de Estado e dos Negócios Estrangeiros da Guiné Bissau, Suzi Barbosa, teve mesmo de parar para responder à multidão.

Muitas dos guineenses que o saudavam pediam vistos para entrar em Portugal.

Há 31 anos que um Presidente da República português não visitava a Guné-Bissau. Marcelo Rebelo de Sousa diz que vem para estabelecer contactos com as diferentes realidades do país.

A agenda desta terça-feira tem vários encontros, a começar pela receção do Presidente guineense.