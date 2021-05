Adesão à greve na recolha do lixo em todo o país é de 80%

A adesão à greve dos trabalhadores da função pública na recolha de resíduos sólidos era às 07:00 de hoje de 80% a nível nacional, disse à agência Lusa fonte sindical.

"Desde as 23:00 de quarta-feira e até às 07:00 de hoje a adesão à greve no que diz respeito à recolha do lixo é de 80%. Ainda estamos a recolher mais dados, mas em alguns concelhos a paralisação terá sido total", disse o coordenador da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, Sebastião Santana.