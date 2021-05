Funcionários do PSD notificados em inquérito sobre uso indevido do orçamento do grupo parlamentar

Funcionários do PSD foram notificados para serem ouvidos no inquérito à utilização de dinheiro público do grupo parlamentar para pagar empregados que prestam serviço na sede do partido. A investigação teve origem numa denúncia anónima feita no ano passado.

A denuncia chegou há um ano ao Ministério Público, ao presidente da Assembleia da República e à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, junto do Tribunal Constitucional.

A carta anónima, escrita por funcionários do PSD, denunciava a promiscuidade com que era gerido o orçamento do grupo parlamentar do partido. Em causa está dinheiro público, recebido do Parlamento com destino ao grupo parlamentar, que seria usado para pagar assessores, secretárias e outros funcionários do partido de Rui Rio.

O assunto não merece qualquer comentário do PSD, mas fonte do partido confirmou à SIC que alguns colaboradores foram notificados para serem inquiridos no DIAP de Lisboa, como adiantou este sábado o jornal Sol.

Já depois da abertura do inquérito, foram exonerados dois funcionários do grupo parlamentar que também trabalhavam na sede do partido, localizada na rua de São Caetano à Lapa.

A organização não governamental Transparência e Integridade pediu esclarecimentos à presidente do Conselho de Administração da Assembleia da República sobre uma prática – que a ser verdadeira – é ilegal e demonstra uma falta de respeito institucional do parlamento pelos partidos prevaricadores.