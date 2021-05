Nova edição de Quem Quer Namorar com o Agricultor estreia domingo

A nova edição do Quem Quer Namorar com o Agricultor estreia este domingo, na SIC. Desta vez, o programa terá novidades: os concorrentes, os espaços e até os animais das quintas são bastante diferentes. Mas o humor e o amor estão bem presentes, desde o primeiro episódio.

De norte a sul do país não faltaram candidatos. Desta vez, os concorrentes são distintos dos que participaram nas edições anteriores. Até nas idades: o mais jovem tem 23 anos e o mais experiente tem 63 anos.

Andreia Rodrigues está, de novo, ao comando, a revelar com simplicidade e graça os segredos desta trama inesperada e tão real como a própria vida. Recorde-se que fruto de outras edições do Quem Quer Namorar com o Agricultor já há um bebé, dois casamentos e um casal que continua a viver em comunhão.

O programa é gravado em quintas com paisagens inesquecíveis, em Serpa, Viseu, Santa Maria da Feira, Monforte, Cabeço de Vide e Castelo Branco.

Durante o verão, cenas de humor e promissoras relações de amor vão estar na ordem do dia. O programa vai contar também com edições diárias e passará pela Casa Feliz, e não só. Vai ser difícil não se apaixonar pelos novos candidatos e, desde logo, vai querer saber quem quer namorar – ou talvez casar – com o agricultor.