Riscas, o javali que foi adotado e se tornou "influencer" no Instagram

Em Ferreira do Zêzere, um javali foi adotado por uma família. No início, a adoção do animal causou alguma polémica, mas o javali acabou por se tornar um fenómeno de popularidade.

Numa terra onde o rei D. Carlos outrora caçava javalis, mudaram-se as tendências e há quem adote esta espécie selvagem como animal de estimação.

A família Rodrigues começou por alimentar o animal a biberão, mas, em pouco tempo, o pequeno javali cresceu e passou a ser um elemento do agregado familiar.

O Riscas, como foi batizado pela família, é um sucesso não só na região, mas também nas redes sociais. Tem inclusivamente uma conta de Instagram. Porém, por trás da visibilidade e popularidade vieram também denúncias e ameaças.

Com todo o processo legalizado, o Riscas é agora um membro de pleno direito da família Rodrigues e irá, em breve, ser benzido no Santuários de Dornes pelo pároco da freguesia de Paio Mendes, onde reside.