CDS desafia partidos a dizerem se concordam com reforma do SEF e leva tema a debate

O CDS desafia os partidos a dizerem se concordam que a reforma do SEF deve ser discutida e aprovada no Parlamento. O partido vai levar o tema a debate, esta quinta-feira.

Os centristas fixaram a ordem do dia da reunião plenária de quinta-feira, através do agendamento potestativo da discussão do seu projeto de resolução (sem força de lei), que recomenda ao Governo que submeta ao Parlamento uma proposta de lei sobre a reestruturação do SEF.

O debate tem uma duração total prevista de quase duas horas e meia e a iniciativa deverá ser votada no final.

Em conferência de imprensa, o líder parlamentar do CDS salientou que a resolução que vai estar em discussão no plenário "é muito objetiva" e que o debate será "focado ao detalhe", querendo os centristas saber "se o parlamento, se os vários partidos que o compõem, entendem ou não que a reforma do SEF, o seu eventualmente desmantelamento ou futura extinção, é uma matéria que deve ser discutida no parlamento".

Telmo Correia referiu ainda que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita "já disse que o SEF foi extinto" e "faz referência em algumas comunicações e até em comunicações oficiais ao novo Serviço de Asilo", mas considerou que este organismo "não existe" e que a resolução do Conselho de Ministros "não resolve nada".