Rui Rio: "O PSD não é um partido de direita"

No discurso de encerramento da Convenção do Movimento Europa e Liberdade, Rui Rio disse que o PSD não é um partido de direita.

O líder do partido reiterou o posicionamento "ao centro" que tem defendido, dizendo que se a convenção do MEL fosse "um congresso das direitas" provavelmente "era barrado à entrada".

"Ainda não tinha entrado na sala, olhei para o ecrã e sosseguei porque não dizia ali congresso das direitas. Se dissesse eu não poderia entrar, teria provavelmente sido barrado logo à entrada", afirmou.

O presidente do PSD defendeu que, se os conceitos de direita e esquerda não são hoje tão rígidos como no passado, "ainda há algumas coisas que as distinguem".

"O PSD não é um partido de direita", afirmou, numa declaração que recebeu tímidos aplausos da plateia.

Rio recordou que, na sua génese, o partido nasceu, em 1974, como de centro-esquerda.